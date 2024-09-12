Новости мира: Байден на встрече в Пенсильвании надел бейсболку с надписью "Трамп"

Президент США Джо Байден на встрече с пожарными в Пенсильвании надел бейсболку с надписью "Трамп". Случай отправился в копилку странных ситуаций с американским президентом. Байден принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Фото в кепке тут же опубликовал аккаунт Дональда Трампа со словами благодарности за неожиданную поддержку.

Число случаев заражения птичьим гриппом у людей в мире уже в два раза превысило показатели прошлого года. Ученые считают, что новая пандемия, которая, вероятно, будет связана с гриппом, неизбежна. В конце прошлого десятилетия на планете были вспышки птичьего и свиного штаммов, тогда погибли несколько тысяч человек.

Более 100 тысяч жителей Луизианы остались без света из-за урагана "Франсин". Максимальная скорость ветра достигала 43 метров в секунду. По всему побережью штата власти выпустили распоряжения об эвакуации жителей. Школы и государственные учреждения закрыты.

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