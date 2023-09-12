12 сентября, 22:30Политика
Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену
Комитет палаты представителей Соединенных Штатов запускает расследование в рамках импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты Кевин Маккарти.
По его словам, собранные в отношении семьи Байдена сведения, которые являются достоверными данными о сотнях подозрительных транзакций, свидетельствуют о масштабной коррупции и злоупотреблении положением президента.
Маккарти призвал Байдена сотрудничать для того, чтобы американский народ получил ответы на интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.