Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

Комитет палаты представителей Соединенных Штатов запускает расследование в рамках импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты Кевин Маккарти.

По его словам, собранные в отношении семьи Байдена сведения, которые являются достоверными данными о сотнях подозрительных транзакций, свидетельствуют о масштабной коррупции и злоупотреблении положением президента.

Маккарти призвал Байдена сотрудничать для того, чтобы американский народ получил ответы на интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

