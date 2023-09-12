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12 сентября, 22:30

Политика

Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

Комитет палаты представителей США запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

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Комитет палаты представителей Соединенных Штатов запускает расследование в рамках импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты Кевин Маккарти.

По его словам, собранные в отношении семьи Байдена сведения, которые являются достоверными данными о сотнях подозрительных транзакций, свидетельствуют о масштабной коррупции и злоупотреблении положением президента.

Маккарти призвал Байдена сотрудничать для того, чтобы американский народ получил ответы на интересующие вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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