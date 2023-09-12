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12 сентября, 21:30

Политика

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ

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Совместные проекты в области туризма и сельского хозяйства обсуждались после приезда председателя КНДР Ким Чен Ына в Приморский край. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. Лидер КНДР прибыл в Россию с деловым визитом на зеленом бронепоезде.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке. В переговорах так же примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и международные дела.

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