Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 18:30

Политика

Минобороны РФ рассказало о ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки

Минобороны РФ рассказало о ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки

За последние полгода контракты с ВС РФ подписали 270 тыс человек – Путин

Новости часа: МГИК подвел официальные результаты выборов в столице

Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Минобороны показало, как войска РФ отбивают атаки штурмовиков ВСУ в ДНР

Литва начнет конфисковывать въезжающие в страну российские авто

Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы официально состоялись

МГИК подвел официальные результаты выборов в столице

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин

За прошедшие сутки на донецком направлении российские войска отбили пять атак ВСУ, противник потерял более 200 военнослужащих, а также две БМП и шесть автомобилей. На южнодонецком потери ВСУ составили до 140 военных. На запорожском направлении отражены три атаки. Здесь ВСУ не досчитались одного танка, шести БМП, в том числе трех американских Bradley.

Тем временем на краснолиманском направлении провалилась атака бригады спецназначения ВСУ. На купянском направлении поражены две артсистемы М777 производства США и французские гаубицы. Там же разгромлена боевая машина реактивной системы залпового огня турецкого производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика