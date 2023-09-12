Минобороны РФ рассказало о ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на донецком направлении российские войска отбили пять атак ВСУ, противник потерял более 200 военнослужащих, а также две БМП и шесть автомобилей. На южнодонецком потери ВСУ составили до 140 военных. На запорожском направлении отражены три атаки. Здесь ВСУ не досчитались одного танка, шести БМП, в том числе трех американских Bradley.

Тем временем на краснолиманском направлении провалилась атака бригады спецназначения ВСУ. На купянском направлении поражены две артсистемы М777 производства США и французские гаубицы. Там же разгромлена боевая машина реактивной системы залпового огня турецкого производства.

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