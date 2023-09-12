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12 сентября, 16:45

Политика

Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

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Глава Минприроды Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Лидер КНДР прибыл в Россию с деловым визитом на традиционном зеленом бронепоезде.

Одной из темой переговоров, как ожидается, станет транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан – Раджин и порта Раджин. Он позволит России выгоднее экспортировать уголь, а также разгрузит Владивосток и восточное направление. Кроме того, проект даст возможность России поставлять уголь в ряд государств Азии с существенно меньшими расходами.

Еще одной темой, по словам экспертов, будет вопрос о гуманитарной помощи России Пхеньяну. Это продукты, детское питание и лекарства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встречи министров обороны двух стран не предполагается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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