Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

Глава Минприроды Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Лидер КНДР прибыл в Россию с деловым визитом на традиционном зеленом бронепоезде.

Одной из темой переговоров, как ожидается, станет транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан – Раджин и порта Раджин. Он позволит России выгоднее экспортировать уголь, а также разгрузит Владивосток и восточное направление. Кроме того, проект даст возможность России поставлять уголь в ряд государств Азии с существенно меньшими расходами.

Еще одной темой, по словам экспертов, будет вопрос о гуманитарной помощи России Пхеньяну. Это продукты, детское питание и лекарства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встречи министров обороны двух стран не предполагается.

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