В Минобороны опубликовали кадры из населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике. Там штурмовые отряды ВСУ пытаются продвинуться вперед и закрепиться на позициях, но безуспешно.

Как только российские операторы дронов замечают приближение солдат или техники противника, то по целям открывает огонь артиллерия. Как сообщили в российском военном ведомстве, ВСУ в этом районе несут серьезные потери.

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