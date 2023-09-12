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12 сентября, 15:30

Политика

Минобороны показало, как войска РФ отбивают атаки штурмовиков ВСУ в ДНР

Минобороны показало, как войска РФ отбивают атаки штурмовиков ВСУ в ДНР

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В Минобороны опубликовали кадры из населенного пункта Опытное в Донецкой Народной Республике. Там штурмовые отряды ВСУ пытаются продвинуться вперед и закрепиться на позициях, но безуспешно.

Как только российские операторы дронов замечают приближение солдат или техники противника, то по целям открывает огонь артиллерия. Как сообщили в российском военном ведомстве, ВСУ в этом районе несут серьезные потери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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