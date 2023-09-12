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12 сентября, 12:15

Политика

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

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Ким Чен Ын прибыл в Россию с деловым визитом. Поезд Северокорейского лидера утром 12 сентября пересек границу государств, проехав через станцию Хасан в Приморье. Позже были опубликованы кадры прибытия делегации на традиционном зеленом бронепоезде.

Как сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, встреча лидеров двух стран пройдет на Дальнем Востоке. В переговорах примет участие Министр обороны Сергей Шойгу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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