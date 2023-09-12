Российская армия пошла в контратаку в районе Новофедоровки на запорожском направлении

На запорожском направлении российские военные пошли в контратаку в районе Новофедоровки, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ВСУ начали стягивать туда десятки штурмовых отрядов, но они попали под плотный обстрел российской артиллерии.

ВС РФ удалось отбить несколько участков лесного массива. Это стратегически важные территории, которые теперь позволяют военным занять более выгодные позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.