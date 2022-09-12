Новости последнего часа: Чижов подтвердил свой отъезд из Брюсселя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил свой отъезд из Брюсселя в ближайшее время в связи с завершением длившейся 17 лет командировки.

Белоруссия и РФ ожидают исторический максимум объема взаимной торговли. Об этом заявили в пресс-службе посольства республики в РФ.

Комитет Госдумы поддержал проект о единых общеобразовательных стандартах.

