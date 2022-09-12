Новости последнего часа: Финляндия не будет вводить запрет на въезд туристов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов из РФ, как в странах Балтии и Польше. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

Российский рынок акций вырос по итогам торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Невролог заявил, что раненный медведь с острова Диксон, вероятно, никогда не сможет ходить.

