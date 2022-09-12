Новости часа: Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с изменениями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с рядом изменений. Об этом сообщило посольство.

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре. Об этом рассказала прокуратура.

Цены на бензин Аи-92 на АЗС Москвы не растут вторую неделю. Об этом заявила Московская топливная ассоциация.