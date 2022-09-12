ВС РФ сбили восемь снарядов украинских РСЗО

Российские военные сбили восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня в Херсонской области. А также они нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области.

А на Николаевском направлении российские военные поразили крупный склад ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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