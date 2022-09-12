Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября

12 сентября перестал действовать упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Получить "шенген" теперь стало сложнее.

Кроме того, визу в ряд стран Евросоюза перестали оформлять туроператоры. О том, как теперь туристам проложить себе путь в Европу, – в эфире телеканала Москва 24.