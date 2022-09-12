Спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей – Песков

Специальная военная операция будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что президент в круглосуточном режиме находится на связи с министром обороны и всеми военачальниками. По словам Пескова, обо всех действиях, которые предпринимаются военными в ходе спецоперации, докладывают верховному главнокомандующему.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.