РФ не будет отводить войска от Запорожской АЭС – Песков

Речь об отводе российских войск с территории ЗАЭС в настоящее время не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Организаторов элитного автопробега по Москве освобождают из изолятора после административного ареста.

С 13 сентября дня максимальная стоимость ОСАГО увеличится на 26%, сообщил ЦБ.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.