Новости часа: в Москве подводят итоги выборов муниципальных депутатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве подводят итоги выборов муниципальных депутатов.

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на машинах в часы пик из-за дождя. Об этом заявил Дептранс.

Спасатели ликвидировали открытый огонь на складе пластиковой крошки в Волоколамске. Об этом сообщили в МЧС.