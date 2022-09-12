Минобороны показало работу российских вертолетов Ми-28Н в зоне спецоперации на Украине

Минобороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в зоне спецоперации на Украине. Авиаций поддерживает мотострелков и танкистов по несколько раз в сутки.

Пока одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие группы уже готовятся к вылету. Летчики помогают сухопутным войскам уничтожать позиции противника.

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