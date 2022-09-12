За губернаторов и глав субъектов проголосовали в 14 регионах РФ

Выборы различного уровня проходили в российских регионах. За губернаторов и глав субъектов проголосовали в 14 регионах. Предварительные итоги после подсчета 100% голосов сообщили в ЦИК.

Победили уже действующие главы Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Удмуртской республики, Карелии и Бурятии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.