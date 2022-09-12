Российские истребители Су-35 уничтожили объекты украинской военной инфраструктуры

Российские истребители Су-35 Западного военного округа уничтожили несколько объектов военной инфраструктуры украинских боевиков. Кадры опубликовало Минобороны.

На них видно, как высокоточные ракеты поражают цели одну за другой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.