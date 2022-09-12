В Еленовке ждут визита представителей ООН

В поселке Еленовка Донецкой Народной Республики ждут визита представителей ООН. Они должны провести расследование инцидента с обстрелом территории СИЗО.

Украинские боевики открыли огонь по баракам, в которых содержались военнопленные. Погибли 53 человека, более сотни были ранены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.