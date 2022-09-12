Морская пехота Тихоокеанского флота ударила по позициям украинских боевиков

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли по позициям украинских боевиков несколько ударов из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Уничтожено несколько командных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники, а также артиллерийские и минометные батареи.

Разведку целей и корректировку огня артиллеристам обеспечили беспилотные летательные аппараты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.