В Москве подводят итоги трехдневного голосования

В Москве подводят итоги голосования. Муниципальных депутатов выбирали в течение трех дней. Итоговая явка избирателей составила 33,9%, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Все прошло без серьезных нарушений и замечаний со стороны независимых наблюдателей. В этом году только в Москве их работало на участках более 10 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.