Путин встретится с Си Цзиньпином в Самарканде

Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Это произойдет в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на Украине.

По мнению политологов, оба лидера таким образом продемонстрируют Западу свое единство и готовность противостоять мировым вызовам. Особо отмечается то, что Си Цзиньпин ради переговоров с российским коллегой покинет пределы Китая впервые за 2 года. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.