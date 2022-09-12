Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и две баллистические ракеты "Точка-У". Также перехвачено более 20 снарядов реактивных систем залпового огня.

Военнослужащие РФ наносят удары по нескольким направлениям, уничтожая бронированную технику и живую силу противника. Потери боевиков за день превысили четыре тысячи человек, уничтожены десятки боевых машин. В основном огонь велся высокоточным оружием.

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