Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

ВС РФ нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ на двух направлениях

ВС РФ нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ на двух направлениях

Варшава планирует сформировать польско-украинское объединение – Шойгу

Эксперты предположили, когда ВС РФ возьмут Купянск

ВСУ предприняли попытку прорвать оборону РФ на краснолиманском направлении

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами

США допустили затягивание конфликта на Украине еще минимум на год

Запрос Белого дома на дополнительную помощь Киеву вызвал новую волну негодования в США

Спецпрокурор будет заниматься расследованием дела Хантера Байдена

Минобороны РФ сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников в Запорожье

Военный эксперт оценил ситуацию на донецком направлении в зоне СВО

На краснолиманском и сватовском направлениях российская авиация нанесла удары по районам, где было сосредоточено вооружение ВСУ. Успех операции обеспечили наводчики, которые определили все необходмые ориентиры.

Для уничтожения сил противника были задействованы экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", а также штурмовики Су-25 группировки "Центр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика