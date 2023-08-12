ВС РФ нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ на двух направлениях

На краснолиманском и сватовском направлениях российская авиация нанесла удары по районам, где было сосредоточено вооружение ВСУ. Успех операции обеспечили наводчики, которые определили все необходмые ориентиры.

Для уничтожения сил противника были задействованы экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", а также штурмовики Су-25 группировки "Центр".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

