Новости последнего часа: ФБР изъяло 11 комплектов документов при обыске у Трампа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Apple потребовала "облегчить" обновление Telegram и убрать Telemoji, заявил Павел Дуров.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве с субботы, 13 августа, до понедельника, 15 августа, передает Гидрометцентр.

