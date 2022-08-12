Новости последнего часа: МИД РФ заявил, что в Прибалтике формируются неофашистские страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Прибалтике формируются неофашисткие государства, культивирующие ненависть ко всему русскому. Об том заявил МИД РФ.

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы готовятся праздновать в московских парках и экоцентрах. Об этом сообщил департамент природопользования.

Более 200 домов построены в Москве за пять лет по программе реновации. Об этом рассказали в департаменте строительства.