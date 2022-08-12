Новости последнего часа: Москва ответит на высылку Черногорией российского дипломата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва ответит на высылку еще одного российского дипломата из Черногории. Об этом заявили в МИД РФ.

Годовой план по строительству объектов городского заказа реализован в Москве на 70%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Методисты в РФ отобрали лучшие учебники по школьным предметам. Об этом заявили в Минпросвещения.