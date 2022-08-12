Латвия объявила РФ поддерживающим терроризм государством

Парламент Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм, а также призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических и въездных виз.

Эстония уже ограничила въезд для россиян. Об этом заявил глава ведомства Урмас Рейнсалу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.