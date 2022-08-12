В МО РФ рассказали о потерях механизированной бригады ВСУ около Соледара

Союзные силы продолжают наступать в районе Соледара. В результате потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Остатки личного состава бригады украинское командование вывело в тыловые районы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.