Истребители Су-35С нанесли удары по авиационной технике ВСУ

Главные события спецоперации развернулись в районе Запорожской АЭС, которую обстреливают с правой стороны Днепра. Подразделения народной милиции ДНР и ЛНР вместе с российской армией стараются зайти в тыл украинских укрепрайонов в Авдеевке.

Истребители Су-35С наносят удары по авиационной технике ВСУ, радиолокационным станциям и комплексам ПВО противника. Поставленные задачи, как уточнили в Минобороны, летчики выполняют и днем и ночью, в любую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.