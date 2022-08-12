Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма

Парламент Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. А также призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических и въездных виз. Эстония уже ограничила въезд для россиян.

Могут ли российские туристы еще попасть в страны Прибалтики через сухопутную границу? Возможно ли полностью запретить въезд в страны Евросоюза из России? И что будет с недвижимостью, которая есть там у россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.