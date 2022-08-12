МО показало, как работают экипажи штурмовой авиации группировки "Восток"

МО РФ показало, как работают экипажи штурмовой авиации группировки "Восток". Российские летчики ударили по украинским позициям ракетами. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля.

В ведомстве отметили, что пуски ракет выполняли парами с малых высот. На этот раз в результате авиаудара уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.