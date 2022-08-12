Турция пока не поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО и стала укреплять сотрудничество с Россией.

Президенты Турции и РФ договорились о поставках газа за рубли, упрощении условий для туристов и бизнеса и развитии крупных энергетических проектов.

Российский президент подчеркнул возросшую роль "Турецкого потока" как одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Может ли Турция нарваться на санкции за слишком крепкую дружбу с Россией? И какую экономическую выгоду сможет извлечь для себя Турция, пытаясь усидеть на двух стульях, – и с Россией сотрудничать, и с Европой не ссориться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24