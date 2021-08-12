Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

Среди участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Госдуму в Москве разыграют 20 квартир и 100 машин. Об этом журналистам сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

Для многих дистанционное голосование – единственный шанс принять участие в выборах. А возможный выигрыш – просто приятный бонус.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.