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12 июля, 13:00

Политика

Новости мира: президент США перепутал политических лидеров на саммите НАТО

Новости мира: президент США перепутал политических лидеров на саммите НАТО

Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО

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Президент США Джо Байден несколько раз оговаривался и путал политических лидеров на саммите НАТО в Вашингтоне. Так, делая комплимент вице-президенту Камале Харриc, глава Белого дома назвал ее Дональдом Трампом, а Владимира Путина в своей заключительной речи – президентом Украины. Также в Сети появилось видео премьера Италии Мелони, которая закатывает глаза и проверяет часы в ожидании прихода опаздывающего на общую сессию НАТО Байдена.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. По словам Орбана, они обсуждали пути достижения мира, а Трамп после встречи на своей странице в одной из соцсетей подчеркнул, что "должен быть мир, и быстро". До этого Орбан в рамках "мирной миссии" посетил Киев, Москву, Пекин и саммит НАТО в Вашингтоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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