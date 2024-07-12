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12 июля, 07:45

Политика

Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО

Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО

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Американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины во время саммита НАТО. Поняв свою ошибку, глава Белого дома попытался исправиться, но у него не получилось.

Между тем самолет Airbus авиакомпании Саудовской Аравии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло из-за неисправности тормозной системы – у воздушного судна загорелось левое шасси. Пассажиров быстро эвакуировали через надувные трапы. Пожар удалось оперативно потушить, после чего лайнер передали специалистам для ремонта.

Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи в Италии. Там находится одноименный действующий вулкан. В небо поднялся большой, черный столб дыма. Из-за этого власти приняли ряд мер предосторожности. Они ввели запрет на восхождения, закрыли пляжи и ограничили остановки круизных лайнеров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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