12 июля, 07:45Политика
Новости мира: Байден назвал Путина президентом Украины во время саммита НАТО
Американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины во время саммита НАТО. Поняв свою ошибку, глава Белого дома попытался исправиться, но у него не получилось.
Между тем самолет Airbus авиакомпании Саудовской Аравии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло из-за неисправности тормозной системы – у воздушного судна загорелось левое шасси. Пассажиров быстро эвакуировали через надувные трапы. Пожар удалось оперативно потушить, после чего лайнер передали специалистам для ремонта.
Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи в Италии. Там находится одноименный действующий вулкан. В небо поднялся большой, черный столб дыма. Из-за этого власти приняли ряд мер предосторожности. Они ввели запрет на восхождения, закрыли пляжи и ограничили остановки круизных лайнеров.
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