В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на пост мэра столицы

В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на должность мэра Москвы на предстоящих выборах. Ими стали Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов. Решение приняли на заседании комиссии.

Ранее стало известно, что МГИК зарегистрировала Сергея Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра Москвы. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.