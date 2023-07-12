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Политика

В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на пост мэра столицы

В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на пост мэра столицы

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В Мосгоризбиркоме зарегистрировали еще четырех кандидатов на должность мэра Москвы на предстоящих выборах. Ими стали Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов. Решение приняли на заседании комиссии.

Ранее стало известно, что МГИК зарегистрировала Сергея Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра Москвы. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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