Страны G7 пообещали нарастить поставки оружия Украине

Страны "Большой семерки" обещали нарастить поставки оружия Киеву, в первую очередь ПВО, дальнобойных систем и самолетов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на общую декларацию, в которой были согласованы принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине.

В Вильнюсе 12 июля проходит второй день саммита НАТО. Накануне страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины. Оценку первого дня саммита уже дали в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.