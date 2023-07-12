Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Политика

Страны G7 пообещали нарастить поставки оружия Украине

Страны G7 пообещали нарастить поставки оружия Украине

Новости часа: Минпромторг предложил установить квоту для товаров на "российской полке"

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ

По Сети разошлись кадры одиноко стоящего Зеленского на саммите НАТО

Франция поставит Украине 50 ракет дальнего действия SCALP – СМИ

Власти США назвали условие для членства Украины в НАТО

Страны "Большой семерки" обещали нарастить поставки оружия Киеву, в первую очередь ПВО, дальнобойных систем и самолетов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на общую декларацию, в которой были согласованы принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине.

В Вильнюсе 12 июля проходит второй день саммита НАТО. Накануне страны альянса утвердили многолетний пакет поддержки Украины. Оценку первого дня саммита уже дали в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика