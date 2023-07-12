Франция поставит Украине 50 ракет дальнего действия SCALP – СМИ

Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, сообщают СМИ со ссылкой на французский дипломатический источник. Как заявил президент Франции на саммите НАТО в Вильнюсе, Париж принял такое решение, чтобы поддержать наступление ВСУ.

Также стало известно, что на саммите НАТО канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 700 миллионов евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.