Минобороны РФ показало работу гаубицы "Гиацинт-Б"

Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет противника гаубицей "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Вторым выстрелом военные поразили склад боеприпасов, спрятанный в хозяйственной постройке. Один снаряд орудия весит около 50 килограммов. На счету этой артиллерийской батареи десятки опорных, укрепленных пунктов противника, транспортных развязок, образцов техники, узлов связи и командных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также известно, что в центральном секторе зоны СВО расчет комплекса "Красуха-С4" уничтожил радиолокационную станцию, которая была установлена на разведывательном беспилотнике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.