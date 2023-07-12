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Минобороны РФ показало работу гаубицы "Гиацинт-Б"

Минобороны РФ показало работу гаубицы "Гиацинт-Б"

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Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет противника гаубицей "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Вторым выстрелом военные поразили склад боеприпасов, спрятанный в хозяйственной постройке. Один снаряд орудия весит около 50 килограммов. На счету этой артиллерийской батареи десятки опорных, укрепленных пунктов противника, транспортных развязок, образцов техники, узлов связи и командных пунктов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также известно, что в центральном секторе зоны СВО расчет комплекса "Красуха-С4" уничтожил радиолокационную станцию, которая была установлена на разведывательном беспилотнике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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