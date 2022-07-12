Новости последнего часа: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка. О взрывах сообщило представительство ДНР.

Ассортимент товаров IKEA вырос на Wildberries вдвое после старта распродажи, рассказали в маркетплейсе.

Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения.