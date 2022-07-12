Новости последнего часа: директор GASAG призвал сократить время принятия душа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генеральный директор германской газовой компании призвал немцев сократить время принятия душа для экономии энергии.

Европейское бюро ВОЗ рекомендует лицам со слабым иммунитетом сделать четвертую прививку от коронавируса.

Около 66% российских автовладельцев планируют летом путешествие на машине, по данным национальной премии "Автомобиль года".