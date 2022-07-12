Новости последнего часа: Киев заблокировал приезд инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев заблокировал приезд инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. О блокировке сообщили власти региона.

В департаменте культуры рассказали о двух изменениях. Первое – главным режиссером театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти. Второе изменение – дирижер Иван Рудин возглавил концертный зал "Зарядье" в Москве.