Новости последнего часа: удары ВСУ возле Запорожской АЭС подвергают опасности всю Европу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Удары ВСУ возле Запорожской АЭС подвергают опасности не только Украину, но и всю Европу. Об опасности сообщили власти региона.

Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала 2022 года, заявили в комплексе городского хозяйства.

Мытищинская хорда улучшит транспортную доступность для 850 тысяч жителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.