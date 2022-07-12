Новости последнего часа: ВСУ обстреляли Энергодар четыре раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ обстреляли Энергодар четыре раза, взрывы прогремели возле Запорожской АЭС. О взрывах сообщили власти региона.

На приемную комиссию Дипакадемии МИД России совершено кибернападение. Об этом рассказало руководство вуза.

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Вкусно – и точка", заявил гендиректор сети ресторанов.