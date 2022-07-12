Болгария возобновит почтовую связь с Россией

Болгария возобновит почтовую связь с РФ. В этой стране снова стали принимать отправления в РФ – и посылки, и письма.

Однако запрет на курьерские отправления международного сервиса экспресс-доставки не отменили. Корреспонденцию для России болгарская почта перестала принимать еще 25 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.