Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 210 целей ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия России в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки свыше 210 целей ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Число пострадавших в результате обстрела Новой Каховки возросло до 80 человек. По уточненным данным, погибли пятеро. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации района. Украинская армия выпустила всего шесть ракет по Новой Каховке, три были сбиты системой противовоздушной обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.