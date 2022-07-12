ВС РФ уничтожили хранилища ВСУ с боеприпасами для РСЗО HIMARIS и гаубиц М777

В Днепропетровской области уничтожены хранилища ВСУ с боеприпасами для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек "Пион". Это данные Минобороны. Цели поразили ракетами "Калибр". Это одно из основных вооружений российского флота. У ракет есть несколько модификаций.

Помимо противокорабельных ракет и ракет, предназначенных для ударов по наземным целям, есть еще ракето-торпеды. Их цель – подводные лодки противника. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14. Существуют также и крылатые ракеты воздушного базирования "Калибр-А". Эти стартуют с самолетов тактической и стратегической авиации.

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