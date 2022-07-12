В Токио прошли похороны экс-премьера Синдзо Абэ

В Японии прошли похороны экс-премьера Синдзо Абэ. На прошлой неделе он был смертельно ранен во время предвыборного выступления в Наре.

Траурная церемония прошла в японской столице. Массовая панихида была накануне, на ней присутствовали около двух с половиной тысяч человек – это только близкое окружение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.